Le président sud-coréen Lee demande des sanctions plus sévères après la violation de données de Coupang
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 02:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation au paragraphe 4, plus de commentaires aux paragraphes 2, 5, détails)

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré mardi que la fuite massive de données de clients de la plateforme de commerce électronique Coupang CPNG.N est un signal d'alarme pour une protection plus forte de la vie privée numérique et a ordonné des plans pour augmenter les amendes et les pénalités pour de tels manquements.

Lors d'une réunion du cabinet, M. Lee a déclaré qu'il était "étonnant" que Coupang n'ait même pas détecté la violation elle-même pendant les cinq mois qui ont suivi le début de l'incident, et que les responsables de la fuite devaient être rapidement identifiés et tenus pour responsables.

La police sud-coréenne a ouvert une enquête sur la fuite d'informations personnelles de plus de 33 millions de clients de la plus grande plateforme de commerce électronique du pays, qui a rapidement élargi sa clientèle et s'est lancée dans de nouveaux services.

"La pratique erronée et l'idée de ne pas accorder l'attention nécessaire à la protection des données personnelles, qui est un atout essentiel à l'ère de l'intelligence artificielle et de la numérisation, doivent être complètement modifiées", a déclaré M. Lee.

Il a demandé que les modifications apportées aux amendes et aux dommages-intérêts punitifs soient revues afin de refléter la gravité de cas similaires.

Coupang a présenté ses excuses pour l'incident et la police cherche à savoir s'il y avait des vulnérabilités dans ses systèmes qui ont conduit à la pire violation de données du pays en plus d'une décennie.

Coupang a été fondé par l'Américain d'origine coréenne Bom Kim en 2010 et est soutenu par le groupe japonais SoftBank

9984.T . L'entreprise a déclaré que les noms des clients, leurs adresses électroniques et personnelles ainsi que leurs numéros de téléphone ont été exposés par la fuite de données.

La violation aurait eu lieu pour la première fois en juin, mais le rapport de Coupang aux autorités gouvernementales a été fait en novembre.

