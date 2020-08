Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président malien arrêté par des soldats au cours du mutinerie-sources Reuters • 18/08/2020 à 20:01









(Actualisé avec des informations sur l'arrestation du président malien, déclaration Elysée) par Tiemoko Diallo BAMAKO, 18 août (Reuters) - Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a été arrêté par des soldats au cours d'une mutinerie, ont indiqué mardi à Reuters deux sources proches des services de sécurité. Des soldats maliens se sont mutinés dans la journée sur la base militaire de Kati, aux abords de la capitale Bamako, et ont rassemblé plusieurs hauts responsables civils et militaires pour les ramener à leur base, ont déclaré une source des services de sécurité et un fonctionnaire du bureau du Premier ministre. Un porte-parole du président Keita n'a pas pu être contacté pour commenter ces informations. Des rumeurs non confirmées selon lesquelles les soldats auraient arrêté le président ont poussé plus tôt des centaines de personnes à se rendre sur la place de l'Indépendance, épicentre d'un mouvement de protestations lancé en juin, pour demander la démission du président. Aucune des deux sources n'a indiqué qui étaient les fonctionnaires ou combien d'entre eux avaient été arrêtés. Le Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, avait demandé dans la journée aux soldats de se retirer et a appelé au dialogue pour résoudre la situation. La mutinerie "reflète une certaine frustration qui pourrait avoir des causes légitimes". Le gouvernement du Mali demande à tous les auteurs de ces actes de se retirer", a déclaré Boubou Cissé dans un communiqué. Un porte-parole militaire malien a confirmé que des coups de feu ont été tirés sur la base de Kati, à environ 15 km de la capitale, mais a déclaré qu'il n'avait pas d'autres informations. En 2012, une mutinerie sur cette même base de Kati avait conduit à un coup d'État et renversé le président de l'époque, Amadou Toumani Touré, et contribué à la chute du nord du Mali aux mains des djihadistes qui continuent à opérer dans le nord et le centre du pays. Un diplomate européen a déclaré qu'un nombre relativement faible de membres de la Garde nationale, apparemment en colère à cause d'un conflit salarial, s'était emparé d'un dépôt de munitions mardi mais aurait ensuite été encerclé par d'autres services d'ordres gouvernementaux. EMMANUEL MACRON CONDAMNE LA MUTINERIE "Oui, mutinerie. Les soldats ont pris les armes", a déclaré de son côté une source au sein des services de sécurité. Ailleurs dans la capitale, des ministères ont été évacués, a déclaré un fonctionnaire, et des coups de feu ont été entendus près du bureau du Premier ministre, selon une source des services de sécurité. Le siège de la télévision publique ORTM a été évacué, a déclaré Kalifa Naman, l'un de ses responsables. Aucune attaque n'a été signalée contre cette télévision, qui diffusait comme d'habitude des programmes enregistrés. Un habitant de Bamako a déclaré que des hommes armés avaient fermé l'accès à deux ponts sur le fleuve Niger dans la ville. L'identité des individus armés n'a pas été immédiatement établie. Les ambassades de France et de Norvège à Bamako ont exhorté mardi leurs citoyens à rester chez eux. Emmanuel Macron a condamné en début de soirée cette tentative de mutinerie. Le président français s'est entretenu avec son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keita, ainsi qu'avec Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, le président sénégalais Macky Sall et le président nigérien Mahamadou Issoufoun, a précisé l'Elysée. Emmanuel Macron a exprimé son soutien aux efforts de médiations en cours de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La CEDEAO a appelé au maintien de l'ordre constitutionnel et exhorté les militaires à regagner leurs casernes. Le Mali connaît depuis juin des manifestations d'envergure contre le président Ibrahim Boubacar Keita, jugé par ses opposants incapable de rétablir la sécurité dans le pays et de remédier à la corruption. (Tiemoko Diallo, Paul Lorgerie, David Lewis et Aaron Ross, version française Jean-Philippe Lefief, Kate Entringer, Diana Mandiá et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.