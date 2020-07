Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président kosovar dit qu'il sera auditionné à La Haye le 13 juillet Reuters • 09/07/2020 à 00:57









PRISTINA, 9 juillet (Reuters) - Le président kosovar Hashim Thaçi a déclaré mercredi qu'il se rendrait le 13 juillet à La Haye, aux Pays-Bas, pour être auditionné par les procureurs internationaux qui l'ont inculpé le mois dernier pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pendant l'insurrection de 1998-2000. Le Bureau du procureur spécial sur le Kosovo (SPO) a annoncé le mois dernier l'inculpation de Thaçi, qui fût l'un des chefs de la guérilla, pour meurtres, enlèvements, persécution et torture. "Je me rendrai aussi lundi à La Haye, à l'invitation du Bureau du procureur spécial, pour être interrogé", a annoncé Thaçi sur sa page Facebook. Thaçi, de même que l'ancien "speaker" du parlement Kadri Veseli, a rejeté les accusations portées à son encontre. (Fatos Bytyci; version française Jean Terzian)

