Le président irakien insiste auprès de Trump sur le retrait des troupes

BAGDAD, 22 janvier (Reuters) - Le chef d'Etat irakien, Barham Saleh, a abordé mercredi la question du retrait des troupes étrangères de son pays lors d'une rencontre avec son homologue américain, Donald Trump, selon un communiqué de la présidence irakienne. Les deux hommes ont eu un aparté en marge du forum économique de Davos, en Suisse. "Durant leur rencontre, les deux dirigeants ont abordé le sujet de la réduction de la présence des forces étrangères et de l'importance de respecter les demandes du peuple irakien afin de préserver la souveraineté du pays", est-il écrit dans un communiqué de la présidence à Bagdad. Le Parlement irakien a adopté au début du mois une résolution non contraignante demandant au gouvernement de mettre fin à la présence de soldats étrangers dans le pays, une requête rejetée par Washington. (Ahmed Rasheed et Aziz El Yaakoubi, version française Simon Carraud)

