Le président hondurien Juan Orlando Hernandez contaminé par le coronavirus

TEGUCIGALPA, 17 juin (Reuters) - Le président hondurien Juan Orlando Hernandez a annoncé mardi qu'il avait été contaminé par le coronavirus, ajoutant qu'il recevait des soins et continuerait à travailler à distance et grâce à ses assistants. "En tant que président de la nation et citoyen responsable, je souhaite annoncer que j'ai commencé à ressentir des symptômes durant le week-end et que j'ai été diagnostiqué aujourd'hui (mardi) comme étant infecté par le Covid-19", a-t-il dit lors d'une allocution télévisée. Sa femme, Ana Garcia de Hernandez, et deux de ses assistants sont aussi porteurs du virus. Le Honduras a recensé à ce stade de l'épidémie 9.656 cas de contamination au coronavirus, dont 330 mortels. (Gustavo Palencia et Anthony Esposito version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

