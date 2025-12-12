Le président et la directrice générale de Coty pourraient quitter leur poste, le propriétaire JAB prévoyant un remaniement de la direction, selon le FT

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tirés du communiqué)

L'actionnaire de contrôle de Coty

COTY.N , JAB Holdings, prévoit un remaniement de la direction qui se traduira par le départ du président Peter Harf et de la directrice générale Sue Nabi, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Coty, qui ont perdu 52 % de leur valeur cette année, ont chuté de 2 % après la nouvelle.

Coty viendrait s'ajouter à une longue liste de changements de direction cette année dans les entreprises mondiales de consommation, qui doivent faire face à des habitudes de dépenses de plus en plus divergentes, stimulées par les incertitudes macroéconomiques .

Jeudi, le fabricant de pantalons de yoga Lululemon LULU.O a annoncé le départ du directeur général Calvin McDonald, alors qu'il tente de relancer la demande aux États-Unis.

Coty envisage également de vendre son activité cosmétique, qui comprend des marques telles que Rimmel et Max Factor.

Coty et JAB n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.