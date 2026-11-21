Le président du Conseil européen propose de nouvelles réductions du projet de budget de l'UE pour la période 2028-2034 et évoque une taxe numérique

Le président du Conseil européen a proposé samedi de nouvelles réductions du projet de budget 2028-2034 de la Commission européenne et a suggéré de nouvelles sources de recettes pour l'UE, notamment une taxe numérique, afin de contribuer au financement des politiques de l'Union.

Les réductions proposées par Antonio Costa, qui préside les sommets des dirigeants de l’UE, ramèneraient le budget global sur sept ans à 1 582 milliards d’euros, soit une baisse de 40 milliards d’euros par rapport à la proposition présentée en octobre par la présidence irlandaise de l’UE , et de 180,6 milliards d’euros par rapport à la proposition initiale de la Commission.

La proposition de M. Costa porte principalement sur des coupes dans le Fonds européen pour la compétitivité — destiné à aider l’industrie européenne à devenir plus compétitive face à la Chine et aux États-Unis —, ainsi que dans les dépenses de défense et les dépenses extérieures. Les crédits alloués à l’agriculture et à la cohésion sont relativement préservés par rapport à la proposition de compromis irlandaise.

La France a néanmoins critiqué ces nouveaux chiffres, estimant qu’ils ne protégeaient pas suffisamment les agriculteurs, et le négociateur en chef du Parlement européen pour le budget, Siegfried Muresan, a déclaré que ces chiffres constituaient un pas en arrière.

“Cette proposition est inacceptable pour le Parlement et ne peut constituer la base de notre accord. Le budget de l’UE est un budget d’investissement. Des coupes, encore des coupes et toujours des coupes ne constituent pas une stratégie d’investissement,” a-t-il déclaré.

Friedrich Merz, chancelier de l'Allemagne – qui est le plus grand contributeur net au budget et a appelé à plusieurs reprises à une réduction de celui-ci de plusieurs centaines de milliards d'euros –, a déclaré que cette proposition constituait un premier pas, mais qu'elle restait trop élevée.

“Un accord de répartition des charges juste et équitable ne peut être obtenu qu’en apportant des corrections du côté des recettes,” a déclaré M. Merz.

Il a réaffirmé que le budget devait garantir un financement durable et à long terme, et que l’ensemble des 27 pays de l’UE devraient y contribuer — ce qui constitue un défi pour la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie et la République tchèque, qui sont particulièrement réticentes à contribuer au financement de l’Ukraine .

Les dirigeants de l’UE examineront les propositions de M. Costa lors d’un sommet extraordinaire les 26 et 27 novembre, dans le but de réduire les divergences entre les contributeurs nets et les bénéficiaires nets du budget de l’UE, et de parvenir à un accord en décembre.

Le budget de l’UE permet à ce bloc de 27 États membres de financer l’ensemble de ses politiques — du soutien aux agriculteurs au développement de nouvelles technologies, en passant par le soutien à l’industrie et à la recherche face à la concurrence de la Chine et des États-Unis.

Il couvre également les échanges d’étudiants, l’harmonisation des niveaux de vie au sein de l’UE, l’aide à l’Ukraine et les salaires des fonctionnaires européens, entre autres.

LA TAXE SUR LE NUMÉRIQUE: UNE NOUVELLE SOURCE DE RECETTES PROPOSÉE

Le budget de l’UE est financé par les contributions nationales et par ce qu’on appelle les “ressources propres” — des taxes et prélèvements perçus par les pays de l’UE mais affectés au budget de l’Union, tels que les droits de douane, un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée ou une taxe sur les déchets plastiques non recyclés.

Plus le budget de l’UE dispose de ces “ressources propres”, moins les gouvernements doivent contribuer à partir des caisses nationales.

La proposition de M. Costa concernant la taxe numérique s’appuie sur une proposition de 2018 de la Commission européenne qui n’avait pas été retenue par les gouvernements de l’UE à l’époque.

M. Costa propose désormais que l’UE impose une taxe de 3% sur le chiffre d’affaires net annuel issu de la publicité en ligne, des services d’intermédiation numérique et des données générées par les utilisateurs, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel lié aux activités numériques dans l’UE s’élève à 50 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 750 millions d’euros.

Cela reviendrait à taxer principalement les géants du numérique basés aux États-Unis, tels que Google, Microsoft, Meta, Apple ou Amazon, une mesure à laquelle de nombreux gouvernements de l’UE se sont montrés réticents par crainte de s’attirer les foudres du président américain Donald Trump , qui s’est prononcé contre une telle taxe.

Pour dégager davantage de ressources financières, M. Costa a proposé de ralentir le remboursement du capital des plus de 600 milliards d’euros que l’UE aura empruntés conjointement d’ici fin 2026 pour son fonds de relance post-pandémique.

Le remboursement des intérêts et du capital débutera en 2028 et s’étendra jusqu’en 2058, comme prévu initialement, mais le remboursement du capital pourrait être plus progressif au cours des sept premières années afin de laisser davantage de moyens dans le budget pour d’autres priorités, ont indiqué des responsables.

Le budget et ses sources de recettes doivent être approuvés à l’unanimité, ce qui donne souvent lieu à des débats houleux. Le budget septennal 2028-2034 actuellement en discussion s’avère particulièrement difficile en raison des pressions supplémentaires exercées sur les budgets nationaux par les prix élevés de l’énergie et les dépenses de défense.

Bien que le budget de l’UE ne doive être prêt que pour 2028, les dirigeants souhaitent parvenir à un accord d’ici la fin de l’année 2026, car des élections auront lieu l’année prochaine en France, en Italie, en Pologne, en Grèce, en Estonie, en Finlande et en Slovaquie, et le budget est susceptible de jouer un rôle dans les campagnes électorales.