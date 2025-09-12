Le président du conseil d'administration de Tesla rejette les craintes que la politique de Musk ait pesé sur les ventes de voitures, selon Bloomberg News

Robyn Denholm, présidente du conseil d'administration de Tesla TSLA.O , a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'activité politique d'Elon Musk a fait baisser les ventes du constructeur de véhicules électriques,lors d'une interview accordée à Bloomberg Television.

Cela intervient quelques jours après que le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Musk, ce qui constituerait le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, soulignant l'emprise qu 'il a sur le constructeur automobile alors qu'il tente de se transformer en une puissance de l'IA et de la robotique.

Les actions de la société ont augmenté de près de 6 %.

Le conseil d'administration du fabricant de véhicules électriques a exprimé à plusieurs reprises sa confiance dans la capacité de Musk à orienter l'entreprise dans une nouvelle direction tout en relançant la croissance, même si elle perd du terrain par rapport à ses rivaux chinois sur des marchés clés en raison d'une baisse de la demande.