Le président du conseil d'administration de Tesla rejette les craintes que la politique de Musk ait pesé sur les ventes de voitures, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les actions dans le paragraphe 3 et le contexte dans l'ensemble de l'article)

Robyn Denholm, présidente du conseil d'administration de Tesla TSLA.O , a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'activité politique d'Elon Musk a fait baisser les ventes du constructeur de véhicules électriques,lors d'une interview accordée à Bloomberg Television.

Cela intervient quelques jours après que le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Musk, ce qui constituerait le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, soulignant l'emprise qu 'il a sur le constructeur automobile alors qu'il tente de se transformer en une puissance de l'IA et de la robotique.

Les actions de la société ont augmenté de près de 6 %.

Le conseil d'administration du fabricant de véhicules électriques a exprimé à plusieurs reprises sa confiance dans la capacité de Musk à orienter l'entreprise dans une nouvelle direction tout en relançant la croissance, même si elle perd du terrain par rapport à ses rivaux chinois sur des marchés clés en raison d'une baisse de la demande.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
390,7500 USD NASDAQ +5,95%
