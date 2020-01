Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président du Burundi, futur "guide suprême du patriotisme"? Reuters • 24/01/2020 à 17:55









NAIROBI, 24 janvier (Reuters) - Le gouvernement burundais a transmis au Parlement une proposition de loi élevant au rang de "guide suprême du patriotisme" le président sortant Pierre Nkurunziza avant l'élection présidentielle de mai, a annoncé le porte-parole de l'exécutif, Prosper Ntahorwamiye. Pierre "Nkurunziza mérite de la considération pour les services qu'il a rendus au peuple burundais, qui a décidé de l'élever au rang de guide suprême du patriotisme", a-t-il déclaré à la télévision d'Etat, sans préciser les pouvoirs qui seraient rattachés à ce titre. Cette décision intervient trois jours après l'adoption d'une loi garantissant une allocation de près de 500.000 dollars et une villa luxueuse au président sortant dont la décision en 2015 de briguer un troisième mandat en dépit de la limite fixée à deux mandats par la Constitution a provoqué des violences et une campagne de répression contre l'opposition. Malgré un changement de Constitution en 2018 lui permettant de se représenter, Pierre Nkurunziza s'est finalement engagé en juin 2019 à la surprise générale à ne pas être candidat à sa succession le 20 mai prochain et a laissé son parti, le CNDD-FDD, décider d'un candidat dont le nom sera connu dimanche. Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde - 65% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté et 50% se trouve en situation d'insécurité alimentaire, selon le programme alimentaire mondial des Nations unies. (Bureau de Nairobi, version Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)

