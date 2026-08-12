Le président de Tata, N. Chandrasekaran, va démissionner suite à des tensions avec la branche caritative qui détient le contrôle de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tata est un groupe aux multiples facettes, allant du sel aux logiciels pour l'aéronautique

* N. Chandrasekaran estime qu’il est important de clarifier la question de la direction

* Les actions de Tata chutent après l'annonce de la démission de son président

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 et 14) par Aditya Kalra et Chandini Monnappa

Le président de la société indienne Tata Sons, N. Chandrasekaran, a déclaré mercredi qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat à l’issue de son mandat en raison d’un manque de soutien de la part du conseil d’administration, suite à des tensions avec la branche caritative qui contrôle ce conglomérat présent dans des secteurs allant du sel à l’aviation.

Son départ imminent pourrait aggraver les difficultés d’un groupe vieux de 158 ans, déjà aux prises avec des pertes croissantes chez sa compagnie aérienne Air India, une forte baisse des ventes de sa division automobile Jaguar Land Rover et les répercussions d’une récente fuite de données au sein de sa branche électronique, qui a affecté ses principaux clients Apple AAPL.O et Tesla TSLA.O .

Des désaccords couvaient depuis plusieurs mois entre N. Chandrasekaran, 63 ans, et Tata Trusts, qui détient 66 % de Tata Sons. Les deux parties se sont affrontées sur la question de l’introduction en bourse de Tata Sons, les pertes d’Air India, la manière de gérer le retrait prévu d’un actionnaire minoritaire et la représentation au sein du conseil d’administration.

En février, Tata Sons — qui contrôle plus de 30 sociétés du groupe Tata, dont la société informatique TCS TCS.NS , Tata Motors TAMO.NS et Air India — a reporté sa décision concernant le renouvellement du mandat de N. Chandrasekaran à la présidence après que Noel Tata, président de Tata Trusts, s’y fut opposé.

“Six mois se sont écoulés depuis cette réunion du conseil d’administration, et aucune décision n’a encore été prise à ce jour”, a déclaré N. Chandrasekaran dans son communiqué, ajoutant qu’il resterait en fonction jusqu’en février.

“Tata Sons est une très grande institution et de nombreux projets stratégiques en sont à des étapes critiques de leur mise en œuvre… Il est important que la situation soit claire en matière de direction pour les employés, les investisseurs, les partenaires et les autres parties prenantes,” a-t-il ajouté.

Tata Trusts n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les querelles entre Tata Sons et Tata Trusts ont déjà secoué ce conglomérat indien légendaire, vieux de 158 ans, notamment en 2016 lorsque le conseil d’administration de Tata Sons avait limogé le président de l’époque après que celui-ci se fut brouillé avec le patriarche du groupe et directeur de la branche caritative, Ratan Tata, sur des questions de gouvernance d’entreprise .

L'action de TCS, où N. Chandrasekaran a bâti sa carrière, a chuté de 5 %, tandis que celle de Tata Motors TAMO.NS , société mère de Jaguar Land Rover, a reculé de 3,5 %. Tata Steel

TISC.NS et la marque d'accessoires de mode Titan TITN.NS ont chacune perdu environ 2 %.

TATA PARTOUT EN INDE

Les produits Tata sont omniprésents en Inde, du sel aux légumineuses en passant par les voitures et les hôtels.

Au cours du dernier exercice financier, les sociétés du groupe Tata ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 185 milliards de dollars. Les 26 sociétés cotées en Bourse affichaient une capitalisation boursière cumulée de 277 milliards de dollars au 31 mars.

N. Chandrasekaran a rejoint le groupe Tata en 1987 en tant que stagiaire chez TCS et a passé toute sa carrière au sein de ce géant de l’informatique, gravissant les échelons jusqu’à devenir directeur général en 2009, avant de prendre la présidence de Tata Sons en 2017.

La famille Tata descend de Perses qui se sont installés en Inde au VIIIe siècle. N. Chandrasekaran, plus connu sous le nom de Chandra, n’a aucun lien de parenté avec la famille Tata et a été le premier président non parsi de Tata Sons.

Les désaccords entre N. Chandrasekaran et les Tata Trusts ont été la seule raison de sa démission, a déclaré une source directement au courant de sa décision, qui a souhaité rester anonyme.