Le président de SoftBank déclare que l'examen de la cotation de PayPay aux États-Unis est bloqué par la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président de SoftBank Corp
9434.T , Jun Miyakawa, a déclaré mercredi que la fermeture du gouvernement américain avait interrompu l'examen réglementaire du projet d'introduction en bourse de son opérateur d'applications de paiement PayPay aux États-Unis.
