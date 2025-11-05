Le président de SoftBank déclare que l'examen de la cotation de PayPay aux États-Unis est bloqué par la fermeture du gouvernement

Le président de SoftBank Corp

9434.T , Jun Miyakawa, a déclaré mercredi que la fermeture du gouvernement américain avait interrompu l'examen réglementaire du projet d'introduction en bourse de son opérateur d'applications de paiement PayPay aux États-Unis.