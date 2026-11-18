Harvey Jones, président du conseil d’administration de Nvidia NVDA.O , a ouvert mardi une conférence téléphonique avec les investisseurs en déclarant que le fabricant de puces d’IA ne réengagerait pas son cofondateur Jensen Huang au poste de directeur général et ne répondrait à aucune question concernant son départ.

Venant s’ajouter aux excellents résultats , les commentaires de M. Jones constituaient une réponse ferme à un mouvement visant à faire revenir M. Huang , qui a démissionné la semaine dernière. Avec le départ de M. Huang, les investisseurs sont avides d’indices sur l’avenir et la stratégie de Nvidia, qu’il s’agisse de ses engagements de plusieurs milliards de dollars envers les fournisseurs de cloud, les sous-traitants et les start-ups spécialisées dans l’IA, ou de l’identité de la personne qui dirigera finalement le fabricant de puces le plus valorisé au monde.

M. Jones a déclaré que le conseil d’administration avait fait appel au cabinet de recrutement de cadres Heidrick & Struggles pour l’aider à trouver un nouveau directeur général. “Nous souhaitons nommer un directeur général, un directeur général permanent, aussi rapidement que possible, mais nous ne précipiterons pas cette nomination avant d’avoir trouvé la personne idéale”, a-t-il ajouté. Il était accompagné lors de la conférence téléphonique par la directrice générale par intérim Colette Kress, qui est également directrice financière, et par l’ingénieur Ian Buck, vice-président chargé de l’informatique hyperscale et haute performance.

“Le fait d’avoir réuni Mme Kress, M. Jones et M. Buck lors de cette conférence téléphonique était une initiative judicieuse, car cela garantissait qu’ils étaient prêts à répondre à des questions financières, techniques et stratégiques de haut niveau. De plus, c’était une étape nécessaire pour montrer au monde un éventail plus large de voix au sein de Nvidia”, a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

L'action de la société a progressé de 4% en séance prolongée, après que Nvidia a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux objectifs de Wall Street. Toutefois, la capitalisation boursière de la société, qui s’élève à 3 800 milliards de dollars, a perdu environ 2 000 milliards de dollars par rapport à son plus haut niveau atteint début octobre.

Mme Kress a défendu le travail de son équipe depuis le départ de M. Huang. “Notre direction s’est montrée très solide au cours de la semaine dernière”, a-t-elle déclaré. “Nous maîtrisons la situation.” Les dirigeants de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , qui fabrique des puces pour Nvidia, étaient présents au siège et “pleinement engagés à nous aider”, a-t-elle précisé. Dans une déclaration préparée, elle a ajouté que la dernière puce IA phare de la société, baptisée Vera Rubin, avait connu un démarrage fulgurant.

Les actions des fournisseurs spécialisés dans le cloud IA CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O , IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont poursuivi leur progression après que Mme Kress a déclaré aux analystes que, bien que le fabricant de puces impose certaines conditions à ses investissements, il n’avait apporté aucune modification à la manière dont il soutient ses engagements en matière de “néocloud”.

Jensen Huang, largement considéré comme l’une des figures de proue de l’essor de l’IA, a démissionné jeudi après la révélation de relations extraconjugales, dont une avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang et deux avec des employés de Nvidia .

Les agences de renseignement américaines tentent de déterminer l’étendue des liens d’Alice Huang avec le ministère chinois de la Sécurité d’État et quelles informations elle aurait pu transmettre à Pékin, selon deux personnes proches du dossier. La Chine a rejeté les allégations d’une opération d’espionnage visant Jensen Huang. La Commission américaine des opérations boursières (SEC) mène une enquête sur Nvidia suite à la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général la semaine dernière, a rapporté le Wall Street Journal mardi après-midi. La SEC a refusé de commenter.

Le départ de M. Huang a mis fin à trois décennies de contrôle exercé par le fondateur sur la feuille de route des puces de Nvidia, les accords avec les clients et les relations avec Washington, ce qui fait de la mise en œuvre un risque plus important que la demande à court terme en matière d’IA, ont déclaré des analystes. L’absence de M. Huang, un directeur général très sociable, a également contribué à raccourcir considérablement la conférence téléphonique sur les résultats, qui s’est terminée en moins d’une heure.

“Ce n’est pas une surprise qu’ils affichent d’excellents résultats, et certains vont pousser un soupir de soulagement à ce sujet”, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments. “Mais la situation est très complexe, et il est difficile de ne pas y voir un risque supplémentaire pour ceux qui achètent des actions.”

LES PRÉVISIONS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE DÉPASSENT LES OBJECTIFS

La société prévoit un chiffre d’affaires de 130 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à ± 3%, soit un chiffre supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 125,25 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Nvidia a précisé que ces prévisions ne tiennent pas compte des ventes de puces pour centres de données à la Chine.

La marge brute ajustée devrait se situer entre 71% et 72%, contre une estimation des analystes de 71,7%.

Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy, a déclaré que les perspectives de Nvidia étaient “assez positives, bien que moins ambitieuses que lors des trimestres précédents, ce à quoi beaucoup s’attendaient déjà”. Il a ajouté: “Je ne pense pas que le départ de Jensen aura d’impact à court terme. Son équipe de direction est compétente; elle a suivi son exemple et a su agir efficacement pendant des années, ce qui a permis d’en arriver là.”

Le conseil d’administration examine actuellement des candidatures internes et externes au poste de directeur général, Mme Kress étant considérée comme capable d’assurer une direction stable pendant le processus de sélection. Mais la campagne “Stand With Jensen” , qui prend de l’ampleur, a compliqué la recherche, et M. Huang a déclaré mardi qu’il serait “honoré” de revenir si le conseil d’administration le jugeait opportun.

Le marché de prédiction Kalshi estimait à 25% les chances que René Haas, directeur général du fabricant de puces Arm ARM.O et ancien cadre de Nvidia, devienne directeur général. Il attribuait 17% de chances à Ian Buck, vice-président de Nvidia chargé de l’hyperscale et du calcul haute performance, qui a participé à la conférence téléphonique aux côtés de Mme Kress, et 9% à M. Huang lui-même.

Jeff Bezos, président exécutif d’Amazon AMZN.O , s’est exprimé mardi lors de la conférence Semafor dans la Silicon Valley, affirmant que le conseil d’administration de Nvidia devrait se concentrer sur les ressources internes de l’entreprise. “Si vous ne faites pas revenir Jensen, je n’engagerais pas quelqu’un de l’extérieur. Nvidia est trop complexe”, a-t-il déclaré.

LE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE S’INTENSIFIE

Plus tôt mardi, le conseil d’administration de Nvidia a créé un comité chargé de la sécurité nationale et du contrôle des exportations , sa première mesure importante en matière de gouvernance depuis le départ de Huang, alors que la surveillance s’intensifie quant au rôle du fabricant de puces en matière de sécurité nationale.

Washington a également durci les règles d’octroi de licences pour les expéditions de puces vers l’Asie du Sud-Est et les centres de données situés à l’étranger au service d’entreprises chinoises, tandis que les législateurs s’apprêtent à interroger Huang, qui avait plaidé en faveur d’une augmentation des exportations de puces vers la Chine.

Les investisseurs étaient déjà inquiets concernant les dépenses en IA après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a alimenté les craintes d’une surveillance plus stricte et d’un ralentissement de l’expansion des centres de données. Ils souhaitent également savoir si le prochain directeur général de Nvidia continuera à financer ses clients, une pratique que les détracteurs qualifient de “circulaire”.

Les résultats publiés mardi offrent un premier aperçu de Vera Rubin, la toute nouvelle génération de processeurs d’IA de Nvidia et successeur de Grace Blackwell. Nvidia avait déclaré en août que Vera Rubin représenterait environ un cinquième du chiffre d’affaires des centres de données au cours du trimestre d’octobre et prévoyait une croissance de 70% du chiffre d’affaires au cours du prochain exercice fiscal.

Le chiffre d’affaires de Nvidia au troisième trimestre a plus que doublé pour atteindre 115,84 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 109,11 milliards de dollars. L’entreprise a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires de Wall Street pendant 17 trimestres consécutifs.

La marge brute ajustée a progressé à 74,9%, contre 73,5% un an plus tôt, dépassant également les estimations des analystes (74,1%), malgré la flambée des prix de la mémoire et l’accélération de la production.