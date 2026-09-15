Le président de la FTC se montre sceptique face aux demandes d'exemptions antitrust pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions dans les paragraphes 2 à 3 et 7)

par Jody Godoy

Le président de la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a déclaré mardi que « tout le monde devrait se montrer extrêmement méfiant » à l’égard des entreprises d’IA qui sollicitent des exemptions antitrust tout en faisant pression pour l’ adoption de nouvelles réglementations.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a précisé qu’il exprimait son opinion personnelle et n’a pas directement cité Anthropic, dont le directeur général avait demandé la semaine dernière une exemption antitrust afin de permettre aux concurrents de se coordonner pour ralentir le rythme du développement de l’IA, en raison de préoccupations liées à la sécurité.

Ces commentaires constituent la première indication publique de la façon dont l’administration Trump perçoit cette proposition, et soulignent à quel point la réglementation de l’IA est parfois perçue comme un outil utilisé par les grandes entreprises technologiques pour entraver leurs concurrents.

M. Ferguson a tenu ces propos lors d’un événement organisé à l’université de Georgetown, à Washington. Il a précisé que c’était au président Donald Trump qu’il reviendrait de définir la politique en matière d’IA pour le gouvernement fédéral.

« Je dirai toutefois, d’une manière générale, que si des entreprises se rendent simultanément à Washington pour demander à la fois une multitude de réglementations et une exemption antitrust, toutes mes alarmes se déclenchent », a-t-il déclaré.

« Elles réclament des barrières à l’entrée qui protégeront leur position dominante contre toute concurrence. Et je pense que si l’on ajoute à cela l’exemption antitrust demandée, tout le monde devrait se montrer profondément méfiant à ce sujet », a-t-il ajouté.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé à un ralentissement délibéré du développement de l’IA, ainsi qu’à une dérogation aux interdictions habituelles de collaboration entre concurrents. Les agents d’IA pourraient être capables de paralyser Internet d’ici six mois à peine, causant des milliards de dollars de dommages , a-t-il déclaré.