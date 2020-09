Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président de la Fed juge que les chiffres du chômage US en août sont "bons" Reuters • 04/09/2020 à 22:01









BANGALORE, 4 septembre (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, Jerome Powell, s'est félicité vendredi de chiffres du chômage américains meilleurs que prévus mais a ajouté que la reprise économique prendrait du temps. La Fed, a-t-il ajouté dans une interview accordée à la radio publique NPR, ne baissera pas la garde à court terme et maintiendra pour longtemps des taux d'intérêt bas. Powell s'exprimait alors que les statistiques du département du Travail ont montré que le rebond du marché du travail aux Etats-Unis s'était encore atténué en août avec la diminution progressive des aides publiques à l'emploi même si le recul du taux de chômage a été plus marqué qu'attendu en août, à 8,4%, après 10,2% en juillet. "Je dirais que les chiffres d'aujourd'hui sur l'emploi sont de bons chiffres", a-t-il dit. "Au fil des mois de mai et de juin, nous n'avions eu que peu de personnes de retour au travail." "Nous pensons que l'économie va avoir besoin de taux d'intérêt bas, qui soutiennent l'activité économique, pendant une période prolongée. Elle se mesurera en année", a-t-il ajouté. (Shubham Kalia version française Henri-Pierre André)

