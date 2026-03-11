Le président de la FCC critique la lenteur des lancements de satellites d'Amazon

Le président de la Commission fédérale des communications a rejeté les critiques d'Amazon.com

AMZN.O concernant le projet SpaceX d'Elon Musk visant à lancer une constellation de **jusqu'à** un million de satellites.

"Je pense qu'Amazon devrait se concentrer sur la mise en ordre de ses propres lancements et de sa propre constellation de satellites, plutôt que de s'inquiéter des autres personnes qui lancent des satellites au rythme et à la cadence de SpaceX", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC, lors d'une interview accordée à l'agence Reuters.

Vendredi, Amazon Leo, la filiale satellite d'Amazon, a déposé des commentaires auprès de la FCC pour exprimer ses inquiétudes quant au projet de SpaceX.