Le président de la Deutsche Bank soutient son directeur général après la révélation d'erreurs commises par le passé ; Trump qualifie la fuite d'informations fiscales d'« illégale »

Le président de la Deutsche Bank a apporté mardi son soutien à son directeur général, Christian Sewing, après qu’une vaste série de documents internes divulgués a relancé l’examen minutieux des relations passées de la banque allemande avec certains de ses clients, notamment des oligarques russes, le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Ces documents, compilés par un consortium de journalistes internationaux et publiés par des médias tels que *Der Spiegel*, le *Financial Times*, le *New York Times* et *Le Monde*, ont examiné les relations de la Deutsche Bank avec Trump, Epstein et des oligarques russes, notamment ses efforts pour développer ses activités en Russie avant l’invasion de l’Ukraine de 2022.

La Deutsche Bank, dont le cours de l’action a chuté jusqu'à 6 %, a déclaré que les faits évoqués dans ces différents articles « remontaient à de nombreuses années » et que la banque avait depuis renforcé ses contrôles.

« Au cours de mon mandat, je n’ai pas vu une seule décision de Christian Sewing avec laquelle je n’étais pas d’accord », a déclaré Alexander Wynaendts, président de la Deutsche Bank, dans un communiqué envoyé par e-mail. M. Sewing dirige le plus grand établissement bancaire allemand depuis 2018.

Le Financial Times a rapporté que la Deutsche Bank avait envoyé par inadvertance un document fiscal concernant Donald Trump au comptable d’un autre client en 2017, alors que le président était client de la Deutsche Bank pendant son premier mandat.

Interrogé à Manille sur cette erreur, Donald Trump a déclaré que la banque n’aurait pas dû la divulguer. « Ils n’auraient pas dû le faire. C’est illégal de leur part », a-t-il ajouté . La Deutsche Bank a refusé de commenter la réaction de Donald Trump.

LES AMBITIONS RUSSES ONT SUSCITÉ DES INQUIÉTUDES

Les fuites ont également révélé que la Deutsche Bank menait une politique ambitieuse de développement de ses activités en Russie, notamment auprès d’oligarques de premier plan, jusqu’à l’invasion de l’Ukraine en février 2022, alors même que certains dirigeants de la banque exprimaient des inquiétudes quant aux risques, selon ces publications.

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a appelé les autorités à mener une enquête « et à prendre les mesures qui s’imposent ». La Deutsche Bank, a-t-il déclaré, doit expliquer « en toute transparence » comment elle a remédié à ses défaillances et comment elle compte en éviter de nouvelles.

Un député européen a demandé à M. Sewing de comparaître devant l’assemblée pour répondre à des questions sur les pratiques commerciales et les mécanismes de contrôle de la banque. La Banque centrale européenne et l’autorité de régulation de la Banque d’Angleterre ont refusé de commenter.

La chute de 6 % du cours de l’action a été la plus forte depuis avril 2025. L’action a partiellement récupéré ses pertes pour clôturer en baisse de 3,8 % en début d’après-midi.

Jochen Stanzl, analyste en chef des marchés chez Consorsbank, a déclaré que ces millions de documents soulèvent des questions quant à ce qui pourrait encore être révélé.

« À court terme, ces révélations ne sont pas favorables au cours de l’action. Face à l’incertitude, le premier réflexe des investisseurs est de vendre, et ce cas ne fait pas exception », a déclaré M. Stanzl.

EFFORTS POUR RÉTABLIR LA CONFIANCE

Depuis des années, la Deutsche Bank s’efforce de rétablir sa réputation après avoir essuyé des sanctions liées à des contrôles anti-blanchiment et à d’autres manquements en matière de conformité.

Sous la direction de M. Sewing , l’établissement bancaire a renoué avec les bénéfices, mais des manquements en matière de conformité ont refait surface de temps à autre. L’un des plus récents remonte au début de cette année, lorsque des documents du ministère américain de la Justice ont révélé des détails sur sa relation client avec Epstein .

« La Deutsche Bank est aujourd’hui une banque différente et reste concentrée sur la mise en œuvre de sa stratégie, qui a fait ses preuves, comme en témoignent les bénéfices records enregistrés en 2025 ainsi que lors des derniers trimestres », a déclaré la banque mardi.

Ces informations, que Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement, s’appuient sur 15 millions de documents divulgués, comprenant notamment des e-mails et des comptes-rendus de réunions, a indiqué le New York Times.

Deux journalistes, l’un originaire d’Inde et l’autre d’Afrique du Sud, se sont procuré ces documents, qui ont ensuite été analysés par un consortium de plus de 200 journalistes.

« Compte tenu du caractère ancien de ces affaires, tout impact financier potentiel ne devrait pas être significatif, s'il y en a un », a déclaré la Deutsche Bank.