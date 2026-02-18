Le président de la Commission fédérale des communications soutient la fusion entre Nexstar et Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Commission fédérale des communications a déclaré mercredi qu'il soutenait le projet d'acquisition de Tegna par Nexstar pour un montant de 3,54 milliards de dollars, ce qui ferait de l'entité combinée le plus grand opérateur de chaînes de télévision régionales aux États-Unis.

"Je soutiens cette transaction. Nous allons aller de l'avant", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC, à la presse. Au début du mois, le président Donald Trump a publiquement soutenu la fusion.