Le président de la commission bancaire du Sénat américain invite Jensen Huang et Lutnick à témoigner

Le président de la commission bancaire du Sénat américain, Tim Scott, a adressé jeudi des lettres au secrétaire au Commerce Howard Lutnick et à l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, leur demandant de témoigner au sujet des récents développements au sein de l'entreprise.

Jensen Huang a démissionné de Nvidia , l’un des principaux moteurs de l’essor de l’IA, à la suite d’informations faisant état d’une relation amoureuse avec une femme d’affaires nommée Alice Huang, que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois.

Par ailleurs, un nombre croissant de législateurs ont critiqué M. Lutnick pour le refus de l’administration d’ajouter des dizaines d’entreprises chinoises à une liste noire commerciale américaine clé, et se sont interrogés sur la question de savoir si le gouvernement surveillait correctement les exportations de Nvidia vers la Chine.

« Des informations récentes soulèvent de sérieuses inquiétudes concernant notre sécurité nationale et la protection des technologies américaines sensibles », a écrit Scott sur X. « Je demande que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, témoignent devant la commission bancaire du Sénat. »

Les porte-parole de M. Huang et de M. Lutnick n’ont pas pu être joints dans l’immédiat.

Scott a déclaré qu’il envisagerait de citer Huang à comparaître s’il ne se présentait pas de son plein gré. « Le peuple américain mérite des réponses », a-t-il ajouté.

Des hauts responsables de la Maison Blanche discutaient par ailleurs de la question de savoir s’il fallait écarter Howard Lutnick , ont indiqué deux personnes proches du dossier, alors que la volonté de prendre des mesures se faisait de plus en plus pressante à Washington.

Par ailleurs, les présidents de trois commissions de la Chambre des représentants , dont le président de la commission des Affaires étrangères, Brian Mast, ont écrit à Huang et au directeur juridique de Nvidia , Tim Teter , pour leur demander de se présenter respectivement les 1er et 2 décembre à des entretiens à huis clos qui seront consignés par écrit , sous peine de recevoir des citations à comparaître les obligeant à se présenter.

« Il existe des préoccupations évidentes en matière de sécurité nationale qui doivent être traitées immédiatement », ont écrit M. Mast , ainsi que John Moolenaar, président de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine , et Rick Crawford , président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants , dans leur lettre .

Ils ont également demandé au sous-secrétaire au Commerce, Jeffrey Kessler, de témoigner lors d’une audition prévue le 3 décembre.

La Chine a nié qu’Alice Huang soit une espionne et le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, a déclaré jeudi que le ministère de la Justice n’avait pas encore tiré de conclusion quant à savoir si elle l’était ou non. Alice Huang n’a pas pu être jointe pour commenter ces informations.