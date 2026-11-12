Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, affirme que le Congrès est en train de parvenir à un consensus sur la limitation des exportations de puces électroniques vers la Chine

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré jeudi qu'un consensus se dessinait au Congrès en faveur d'une limitation des exportations de puces électroniques vers la Chine, après qu'un scandale a contraint le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à démissionner.

“Les contrôles à l’exportation des puces vers la Chine constituent un enjeu majeur ici. Je suis favorable à la limitation de ces exportations, et je pense qu’un consensus se dessine au Congrès sur le fait qu’il s’agit d’une position importante à adopter. Compte tenu notamment des récents développements, cela semble logique”, a déclaré Mike Johnson aux journalistes.

“Nous verrons donc où cela mènera. Je pense que cela pourrait faire changer d’avis certaines personnes ici.”

Nvidia a annoncé jeudi que Jensen Huang démissionnait , privant ainsi le secteur de l’IA de son plus grand défenseur et assombrissant l’avenir du fabricant de puces qu’il a transformé en une puissance de l’IA.

La pression s’est intensifiée sur Jensen Huang après la publication d’informations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec Alice Huang, une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin. Elle occupait un poste de direction chez Megaspeed, un partenaire cloud de Nvidia que Washington soupçonne d’aider la Chine à se procurer des puces d’IA de pointe soumises aux contrôles à l’exportation américains.

Le président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Brian Mast, a déclaré jeudi aux journalistes que des membres du personnel du Congrès s’étaient entretenus avec l’équipe de Nvidia mercredi soir, et qu’il s’attendait à ce que Jensen Huang témoigne devant le Congrès dans le courant de la semaine prochaine. Mast et deux autres figures de proue du Parti républicain à la Chambre des représentants ont demandé la semaine dernière à Jensen Huang de les informer à huis clos de sa relation avec Alice Huang .