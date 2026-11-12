Le président de la Chambre des représentants, Johnson, affirme que le Congrès est en train de parvenir à un consensus sur la limitation des exportations de puces électroniques vers la Chine

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré jeudi qu'un consensus se dessinait au Congrès en faveur d'une limitation des exportations de puces électroniques vers la Chine, après qu'un scandale a contraint le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à démissionner.

« Les contrôles à l’exportation des puces vers la Chine constituent un enjeu majeur ici. Je suis favorable à la limitation de ces exportations, et je pense qu’un consensus se dessine au Congrès sur le fait qu’il s’agit d’une position importante à adopter. Compte tenu notamment des récents développements, cela semble logique », a déclaré Johnson aux journalistes.

« Nous verrons donc où cela mènera. Je pense que cela pourrait faire changer d’avis certaines personnes ici. »

Nvidia a annoncé jeudi que Huang démissionnait , privant ainsi le secteur de l’IA de son plus grand défenseur et assombrissant l’avenir du fabricant de puces qu’il a transformé en une puissance de l’IA.

La pression s’est intensifiée sur Huang après la publication d’informations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin. Celle-ci occupait un poste de direction chez Megaspeed, un partenaire cloud de Nvidia que Washington soupçonne d’aider la Chine à se procurer des puces d’IA de pointe soumises aux contrôles à l’exportation américains.

Interrogé sur la question de savoir si Huang devrait comparaître devant le Congrès, Johnson a répondu qu’on lui avait indiqué que le ministère de la Justice enquêtait sur cette affaire et que si des membres du Congrès souhaitaient l’interroger, cela se ferait.

« Mais il me semble qu’il reste encore beaucoup de faits à établir. Je réserve donc mon jugement personnel à ce sujet », a déclaré Johnson, ajoutant que Huang avait pris la bonne décision en démissionnant.

Trois républicains de la Chambre des représentants ont demandé à Huang de leur faire un exposé à huis clos sur sa relation présumée avec un espion chinois.