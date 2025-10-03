Le président de la BOJ, M. Ueda, met en garde contre l'incertitude mondiale et son impact sur les perspectives salariales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires d'Ueda aux paragraphes 2 à 4, réaction du marché) par Leika Kihara

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi que la banque centrale examinera si l'impact des droits de douane américains et l'incertitude économique prolongée à l'étranger pourraient décourager les entreprises d'augmenter les salaires.

M. Ueda a réaffirmé la volonté de la banque centrale de continuer à relever ses taux d'intérêt encore bas si l'économie et les prix évoluent conformément à ses prévisions.

Il a toutefois indiqué que les perspectives économiques du Japon étaient entachées de diverses incertitudes, telles que les signes croissants de faiblesse du marché du travail aux États-Unis et l'impact attendu de l'augmentation des droits de douane américains sur les bénéfices des entreprises japonaises.

"Si l'incertitude concernant les économies étrangères et les politiques commerciales reste élevée, les entreprises pourraient mettre davantage l'accent sur la réduction des coûts et réduire leurs efforts pour refléter les augmentations de prix dans les salaires", a déclaré M. Ueda lors d'un discours prononcé devant des chefs d'entreprise à Osaka, ville de l'ouest du Japon.

"L'évolution future de l'économie américaine et la conduite de la politique monétaire pourraient affecter de manière significative l'économie et les prix au Japon", a déclaré M. Ueda. "Nous continuerons donc à suivre de près la situation", a-t-il ajouté.

Le yen japonais JPY=EBS s'est affaibli de 0,2 % à 147,60 pour un dollar américain après les commentaires de M. Ueda.