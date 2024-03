Le président de la banque centrale suisse va démissionner

(AOF) - Le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, a annoncé son départ le 30 septembre 2024, après avoir occupé ce poste pendant 12 ans. Sous sa direction, elle a notamment supprimé le cours plancher vis-à-vis de l’euro en 2015 et participé au sauvetage de Credit Suisse en 2023. Dans un communiqué, le conseil de banque et la direction générale ont regretté "au plus haut point" sa décision. L’annonce de ce prochain changement à la tête de l’institution a entraîné une baisse du franc suisse, qui reculait de 0,43% à 1,4316 euro.