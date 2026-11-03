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Le président de Blackstone annonce de nouvelles levées de fonds dans le secteur technologique pour suivre la croissance de l'industrie de l'IA
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 03:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations supplémentaires et de contexte tout au long du texte)

par Kane Wu

Jon Gray, président de Blackstone BX.N , a déclaré mardi que des levées de fonds supplémentaires sur les marchés boursiers mondiaux seraient nécessaires pour répondre à l'énorme demande susceptible de résulter de la croissance du secteur de l'intelligence artificielle.

S'exprimant lors du Sommet mondial des leaders financiers organisé par l'Autorité monétaire de Hong Kong, M. Gray a indiqué que la plupart des grandes entreprises technologiques devraient lever davantage de capitaux.

"Meta, Google et Oracle lèvent des fonds… SpaceX va entrer en bourse, Anthropic va entrer en bourse", a déclaré M. Gray. "En outre… les centres de données et les besoins en énergie sont énormes."

M. Gray a déclaré qu’il avait une conviction et une confiance immenses dans les infrastructures d’IA en raison d’une demande "tout à fait extraordinaire" en puissance de calcul.

"Nous sommes aujourd’hui dans un contexte où la demande devance largement l’offre", a-t-il déclaré. "Cela me rassure beaucoup."

Les valeurs technologiques ont été sous pression ces dernières semaines à l’échelle mondiale, les inquiétudes croissantes concernant les dépenses liées à l’IA ayant déclenché une nouvelle vague de ventes massives.

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