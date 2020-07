Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président brésilien Jair Bolsonaro positif au coronavirus Reuters • 07/07/2020 à 18:18









(Actualisé avec précisions, contexte) SAO PAULO, 7 juillet (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a été contaminé par le nouveau coronavirus, a-t-il lui même annoncé mardi à la télévision, précisant être en bonne santé bien que fiévreux. Le dirigeant, qui a publiquement minimisé la gravité du virus, a passé un test lundi soir après avoir développé des symptômes du COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau virus apparu en Chine en décembre dernier. Dans une interview à la chaîne publique TV Brazil, Jair Bolsonaro a indiqué s'être senti malade dimanche et avoir pris de l'hydroxychloroquine, un médicament anti-paludique dont l'efficacité dans le traitement du COVID-19 n'a pas été démontrée. Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, derrière les Etats-Unis, avec plus de 1,6 million de personnes contaminées et 65.000 décès attribués au coronavirus. Jair Bolsonaro a défié à plusieurs reprises les directives des autorités locales de porter un masque en public, même après qu'un juge lui a ordonné fin juin. Il s'est aussi montré opposé aux règles de distanciation sociale prônées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Lors de la semaine écoulée, Jair Bolsonaro a participé à plusieurs événements et a notamment été en contact avec l'ambassadeur des Etats-Unis au Brésil, Todd Chapman, à l'occasion des festivités organisées pour la fête nationale américaine, le 4 juillet. Des photos de l'événement montrent qu'aucun des deux ne portait de masque. L'ambassade américaine au Brésil a indiqué lundi sur Twitter que Todd Chapman avait déjeuné avec le président brésilien, ainsi qu'avec son fils Eduardo Bolsonaro et cinq ministres. L'ambassadeur ne présente pas de symptômes mais il a été testé, a précisé l'ambassade. (Ana Mano, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

