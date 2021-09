Le premier Shipping Tech ETF “vert” au monde prend la mer

Le fonds investira dans des entreprises mondiales qui offrent des innovations en matière de technologies, d'équipements et de services liés à la décarbonisation marine.

ETFMG a lancé le 20 septembre un fonds technologique “vert” appelé ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETF ou BSEA. Le fonds investira dans des entreprises mondiales qui offrent des innovations en matière de technologies, d’équipements et de services liés à la décarbonation marine ou océanique.

Breakwave Advisors, le parrain de son frère et meilleur ETF depuis le début de l’année, le Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY, +275%), aidera à gérer l’indice sous-jacent Marine Money Decarbonization (MMDI).

Depuis le lancement du fonds, les cinq principaux titres (sur 51) comprennent Aker Horizons ASA (4,11 %), Kongsberg Gruppen (4,05 %), ITM Power (3,87 %), Vestas Wind System (3,87 %) et Siemens Energy AG (3,81 %). BSEA aura un ratio de dépenses de 0,75 % et sera négocié à la Bourse de New York (NYSE).

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :