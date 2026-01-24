Le Premier ministre sud-coréen et JD Vance discutent du différend sur le Coupang et de l'envoyé de la Corée du Nord, selon les médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit et complété avec des citations et des détails)

Le vice-président américain JD Vance a exprimé l'espoir que les pressions exercées sur la société de commerce électronique Coupang, cotée en bourse aux États-Unis, à la suite d'une fuite massive de données, puissent être résolues, a déclaré le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok, cité par les médias.

M. Kim est en visite aux États-Unis pour rencontrer des hauts fonctionnaires et des législateurs et discuter de questions telles que la mise en œuvre d'un accord commercial et de sécurité de grande envergure conclu en novembre.

M. Kim a déclaré que lui et JD Vance ont également discuté vendredi de la manière dont Washington pourrait améliorer les liens avec la Corée du Nord et ont suggéré que le président américain Donald Trump envisage d'envoyer un envoyé spécial à Pyongyang, ont indiqué l'agence de presse Yonhap et d'autres médias.

M. Kim s'adressait à des journalistes sud-coréens à Washington. Son bureau à Séoul n'a pas pu être joint immédiatement pour confirmation.

Certains législateurs américains et investisseurs ont accusé le gouvernement sud-coréen de cibler injustement Coupang, qui génère la majeure partie de ses revenus en Corée.

En novembre, Coupang a révélé que les données personnelles de plus de 33 millions de clients avaient été compromises, ce qui a provoqué une réaction brutale des législateurs sud-coréens et du public, ainsi qu'une vaste enquête et des poursuites judiciaires à l'encontre de l'entreprise.

" Le vice-président JD Vance a demandé que la question soit bien gérée par les deux gouvernements afin d'éviter les malentendus et l'escalade", a déclaré M. Kim, cité par Yonhap.

M. Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se sont rencontrés trois fois au cours du premier mandat du président américain, mais Pyongyang n'a pas répondu directement aux appels renouvelés de Washington à reprendre le dialogue.