Le Premier ministre slovène démissionne

LJUBLJANA, 27 janvier (Reuters) - Le Premier ministre slovène Marjan Sarec a annoncé lundi sa démission et a appelé à des élections anticipées, faute d'avoir pu faire adopter un projet budgétaire. La coalition gouvernementale formée par cinq partis de centre-gauche ne détenait que 43 des 90 sièges parlementaires et a perdu en novembre le soutien informel du Parti de gauche. "Avec cette coalition, cette situation au Parlement, je ne peux pas répondre aux attentes du peuple. Je serai en mesure de le faire après une élection", a déclaré le chef du gouvernement, lors d'une conférence de presse. L'agence de presse nationale STA avait auparavant annoncé la démission du ministre des Finances, Andrej Bertoncelj, qui avait exprimé vendredi son opposition au projet de la Liste de Marjan Sarec (LMS), parti du Premier ministre, proposant de combler le déficit du système de santé. Selon les observateurs, le Parti démocratique slovène (SDS) formation de centre-droit et première force parlementaire, qui siège dans l'opposition, va probablement tenter de former un gouvernement. Des législatives anticipées n'auront lieu que si cette tentative échoue. (Marja Novak, version française Jean-Philippe Lefief)

