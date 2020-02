Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Premier ministre roumain reconduit, législatives anticipées en vue Reuters • 06/02/2020 à 18:57









BUCAREST, 6 février (Reuters) - Le président roumain Klaus Iohannis a invité jeudi le Premier ministre sortant, Ludovic Orban, à former un nouveau gouvernement, ce qui devrait ouvrir la voie à des législatives anticipées dont le Parti national libéral (PNL) du chef du gouvernement sera le grand favori. Le chef de l'Etat et son Premier ministre centriste espèrent ainsi tirer parti de la popularité croissante des libéraux. Le gouvernement minoritaire formé il y a trois mois par Ludovic Orban avait été victime mercredi d'une motion de censure déposée par le Parti social-démocrate (PSD), première force parlementaire, qui siège dans l'opposition. Klaus Iohannis a exclu de nommer un autre Premier ministre, mais son nouveau gouvernement est certain de ne pas obtenir la confiance du Parlement, ce qui conduira à la tenue d'un nouveau scrutin. "Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mon premier choix est celui des élections anticipées. C'est le bon choix. J'ai décidé de demander à Ludovic Orban de former un nouveau gouvernement", a déclaré le président après avoir consulté les présidents des groupes politiques parlementaires. Le Parti social-démocrate, renvoyé dans l'opposition l'automne dernier à la faveur d'une précédente motion de censure, reprochait à Orban de chercher à modifier la loi électorale sans débat public avant les élections municipales prévues en juin. (Radu-Sorin Marinas, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

