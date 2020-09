Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Premier ministre libyen veut partir d'ici fin octobre Reuters • 16/09/2020 à 22:20









TRIPOLI, 16 septembre (Reuters) - Le Premier ministre libyen Fayez al Sarraj a fait part mercredi dans une allocution télévisée de sa volonté de quitter ses fonctions d'ici fin octobre. Fayez al Sarraj dirige le gouvernement libyen d'entente nationale (GEN), qui siège à Tripoli et dont la légitimité est reconnue par la communauté internationale mais contestée par le maréchal Haftar et son Armée nationale libyenne (ANL), qui cherchent à prendre Tripoli depuis le printemps 2019. (Rédactions du Caire et de Tripoli, version française Nicolas Delame)

