Le Premier ministre ivoirien meurt à 61 ans

DAKAR, 8 juillet (Reuters) - Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain avec le soutien du président Alassane Ouattara, est mort mercredi à l'âge de 61 ans, a annoncé le chef de l'Etat. Amadou Gon Coulibaly, qui avait subi une intervention cardiaque en 2012, s'est senti mal pendant le conseil des ministres. Il a été évacué vers un hôpital où il est décédé. Le chef du gouvernement ivoirien s'était rendu en France début mai pour un "contrôle médical". Il avait été adoubé en mars par Alassane Ouattara pour porter les couleurs de son parti au scrutin présidentiel fixé au 31 octobre. (Rédaction de Dakar, version française Jean-Stéphane Brosse)

