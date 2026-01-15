Le Premier ministre canadien Mark Carney salue l'amélioration des relations avec la Chine lors d'une visite historique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La visite de Mark Carney en Chine est la première effectuée par un Premier ministre canadien depuis 2017

Le commerce et les droits de douane devraient dominer les discussions officielles

La Chine et le Canada cherchent à réparer leurs liens

Le Premier ministre canadien Mark Carney a salué jeudi la rapidité des progrès dans les liens avec la Chine, déclarant que le terrain était prêt pour que les deux nations deviennent des partenaires stratégiques dans de nombreux domaines.

Les remarques optimistes de Mark Carney, lors d'une réunion avec Zhao Leji, le plus haut législateur chinois, à Pékin, font suite à des mois de réengagement intense de la part des deux pays en vue de rééquilibrer des relations qui s'étaient détériorées sous l'ancien premier ministre, Justin Trudeau.

La visite de quatre jours en Chine était la première d'un premier ministre canadien depuis 2017 et faisait suite à la rencontre positive de Mark Carney avec le dirigeant chinois Xi Jinping en Corée du Sud en octobre. Les deux hommes doivent se rencontrer à nouveau vendredi.

Mark Carney s'est dit "encouragé par le leadership du président Xi Jinping", ajoutant que le réchauffement des liens avait ouvert la voie à un partenariat stratégique dans des domaines tels que l'énergie, les liens entre les peuples et la sécurité, selon un porte-parole de son bureau.

Le réengagement avec la Chine a également été alimenté par un effort de diversification des marchés d'exportation après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane au Canada l'année dernière et a suggéré que l'allié de longue date des États-Unis pourrait devenir le 51e État de son pays.

Plus tôt jeudi, le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, a qualifié la visite de Mark Carney d'événement "pivot".

"Il s'agit de la première visite du Premier ministre canadien en Chine depuis huit ans, ce qui représente un moment décisif pour nos relations bilatérales", a déclaré Wang Yi à son homologue Anita Anand, qui faisait partie de la délégation de Mark Carney.

Anita Anand a fait l'éloge du travail effectué en coulisses pour organiser les réunions de Mark Carney avec les dirigeants chinois afin d'en assurer le succès, a déclaré le bureau du premier ministre canadien dans un communiqué.

RÉCHAUFFEMENT DES LIENS

Au cours de la dernière décennie, des périodes de tension ont troublé les relations, notamment après que le gouvernement de Justin Trudeau a imposé des droits de douane sur les véhicules électriques chinois en 2024, à la suite de mesures similaires prises par les États-Unis.

La Chine a riposté en mars dernier en imposant des droits de douane sur plus de 2,6 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires canadiens, tels que l'huile et le tourteau de canola, ce qui a entraîné une chute de 10,4 % des importations chinoises de produits canadiens en 2025, comme le montrent les données douanières publiées mercredi.

Les efforts pour entamer un nouveau dialogue se sont accélérés depuis que Mark Carney a pris ses fonctions l'année dernière, les hauts fonctionnaires des deux parties organisant des réunions et des appels téléphoniques qui ont abouti à la rencontre des dirigeants en octobre en Corée du Sud.

PRINCIPALE CAUSE DE TENSION

Les médias d'État chinois ont accusé les politiques du gouvernement Trudeau visant à contenir la Chine dans le sillage des États-Unis d'être la principale cause de tension.

"Il était assez difficile de regarder l'administration précédente", a déclaré Jacob Cooke, directeur général de WPIC Marketing + Technologies, une entreprise canadienne basée à Pékin qui a travaillé avec les entreprises de vêtements Arcteryx et Lululemon sur leur lancement en Chine.

"Nous savons que Mark Carney a une grande expérience des affaires et qu'il s'est rendu en Chine à de nombreuses reprises", a déclaré Jacob Cooke à Reuters. "Du point de vue de la communauté des affaires, nous sommes donc très optimistes et confiants."

Depuis son arrivée dans la capitale chinoise mercredi, Mark Carney a rencontré des cadres supérieurs de ses groupes commerciaux, tels que le géant des batteries pour véhicules électriques Contemporary Amperex Technology (CATL) 300750.SZ et China National Petroleum Corp CNPET.UL .

Il a également rencontré des responsables du fabricant d'éoliennes intelligentes Envision Energy, de l'Industrial and Commercial Bank of China 1398.HK , de la société d'investissement Primavera Capital Group et du titan du commerce électronique Alibaba 9988.HK .