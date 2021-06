Le premier ETF européen sur l'espace a été lancé

L'ETF HANetf Procure Space est donc le premier ETF européen axé sur le thème de l'espace et autour de l'économie spatiale.

Le thème de l'espace est très tendance en ce moment et ce n'est pas vraiment surprenant. En effet, avec la popularité croissante des astronautes, les premiers voyages spatiaux touristiques prévus cet été et le récent rapport publié par les services de renseignement américains sur les objets volants non identifiés (OVNI), le thème de l'espace devient de plus en plus populaire. Il n'est donc pas surprenant de voir un ETF sur le thème de l'espace atterrir en Europe.

L'ETF HANetf Procure Space est donc le premier ETF européen axé sur le thème de l'espace. Il offre aux investisseurs un accès à des thématiques concentrées autour de l'économie spatiale. Par exemple, avec cet ETF les investisseurs peuvent obtenir une exposition aux opérateurs et matériel de satellites, ainsi qu'une entrée précoce dans des thèmes à plus long terme tels que le tourisme spatial.

Si vous voulez en savoir plus sur les ETF thématiques, vous pouvez lire notre article éducatif ici.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits: