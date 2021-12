Le premier ETF destiné à exposer les investisseurs aux NFT se négocie à la Bourse de New York

Les investisseurs peuvent désormais obtenir une exposition indirecte aux jetons non fongibles au travers du "First NFT Focused ETF" de Defiance ETFs.

Les investisseurs peuvent désormais obtenir une exposition indirecte aux jetons non fongibles (en anglais Non-Fungible Tokens ou NFT) au travers du “First NFT Focused ETF” (NFTZ) de Defiance ETFs. NFTZ est le premier ETF de son genre axé sur les jetons non fongibles (NFT) offrant aux investisseurs une exposition à diverses sociétés NFT impliquées dans les jetons non fongibles, la blockchain et le marché des crypto-monnaies. Au 8 décembre 2021, les 34 participations du fonds comprennent notamment Silvergate Cap Corp (6,06 %), Playboy Group (5,87 %), Cloudflare (5,31 %), Northern Data AG (4,83 %), SBI Holdings (4,74 %) et Marathon Digital Holdings (4,66 %).

Sylvia Jablonski, cofondatrice et directrice des investissements de Defiance ETFs, a exprimé sa conviction que “les NFT pourraient être plus grands qu’internet” à un moment où de nouvelles personnalités et organisations ont commencé à exploiter cette technologie.

Pour les investisseurs intéressés, NFTZ a un ratio de dépenses de 0,65% et se négocie à la Bourse de New York. L’ETF est en baisse d’environ 6% depuis son lancement le jeudi 2 décembre.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteurd’ETF .