Le premier ETF de « meme stocks » fait son entrée sur le marché

Les investisseurs de Reddit ont maintenant un ETF avec lequel jouer après que le Roundhill Meme Stock ETF (MEME) a débuté le 8 décembre sur le NYSE ARCA. MEME suivra l’indice Solactive Roundhill Meme Stock (“indice MEME”) et investira dans 25 “Meme stocks” cotés en bourse aux États-Unis, à pondération égale, qui sont très populaires sur les réseaux sociaux et suscitent un intérêt élevé de la part des baissiers.

Les “meme stocks” ont bondi au début de l’année 2021, lorsque des traders amateurs se sont mobilisés sur les plateformes de réseaux sociaux, principalement Reddit, et ont fait monter en flèche des titres tels que GameStop Corp. (GME) et AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) à des niveaux extrêmes. L’ETF MEME pourrait être l’outil qui s’adresse à ce public et lui fournir une exposition diversifiée à ses actions de mèmes préférées, pour une commission annuelle de 0,69 %. En date du 8 décembre 2021, les principales positions du fonds comprennent Digital World Acquisition Corp. (5,35 %), Roku Inc. (4,58 %), DraftKings Inc. (4,33 %), ContextLogic (4,24 %) et Snap (4,20 %).

