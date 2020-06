Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le premier actionnaire de Lufthansa approuve le plan de sauvetage-FAZ Reuters • 24/06/2020 à 20:17









FRANCFORT, 24 juin (Reuters) - L'homme d'affaire allemand Heinz Hermann Thiele a déclaré au Frankfurter Allgemeine Zeitung qu'il allait approuver le plan de sauvetage de Lufthansa LHAG.DE , ouvrant la voie au dénouement de ce dossier. "Je vais voter pour cette proposition", a déclaré l'investisseur qui détient 15,5% de la compagnie aérienne allemande. Ces déclarations interviennent à la veille d'une assemblée générale lors de laquelle le plan proposé par Berlin sera soumis au vote des actionnaires. Frappée comme toutes ses concurrentes par la crise du transport aérien provoquée par le nouveau coronavirus, Lufthansa cherche à mettre en place un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros avec l'aide du gouvernement allemand. Heinz Hermann Thiele contestait jusque-là le plan de sauvetage qui doit accorder à l'Etat une participation directe de 20% au capital de la compagnie aérienne, ainsi que deux sièges au conseil de surveillance. Le milliardaire a proposé comme alternative une participation indirecte via la banque publique allemande KfW. (Edward Taylor; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -4.36%