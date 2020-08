Le potentiel de l'argent dépend de la reprise économique, souligne OFI AM

(AOF) - L'argent présente un important potentiel de progression dans les années à venir, du fait de son importance dans les technologies de transition dont le rôle va croissant, révèle Benjamin Louvet, gérant chez OFI AM. Mais ajoute-t-il, pour que ce potentiel puisse se réaliser, il faudra que l'activité économique retrouve un rythme plus normal. À plus court terme, le sort de l'argent est lié à celui de l'or du fait de son rôle de métal précieux.