Le potentiel d’appréciation de la couronne suédoise face à l’euro est-il épuisé?

(AOF) - La couronne suédoise gagne plus de 2% face à l’euro sur un mois, un euro s'échangeant désormais contre 10,29 couronnes. Si la Banque centrale de Suède (Riksbank) a déçu, lors de sa réunion de février, en maintenant son approche accommodante, de plus en plus de commentaires de membres de l’institution ont suggéré, par la suite, qu’un tournant restrictif pointait à l’horizon. Pour Commerzbank, cela est désormais intégré dans les cours, de sorte que la paire euro-couronne suédoise devrait rester plutôt stable à l’avenir.