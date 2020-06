Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Portugal va nationaliser la compagnie aérienne TAP - presse Reuters • 30/06/2020 à 11:33









LISBONNE, 30 juin (Reuters) - Le gouvernement portugais va soumettre au président du pays un décret de nationalisation de la compagnie aérienne TAP, rapporte mardi l'hebdomadaire Expresso sur son site internet. Cette décision a été prise après l'échec des discussions entre l'Etat portugais, qui détient 50% de la compagnie, et Atlantic Gateway, un consortium privé appartenant à l'homme d'affaires David Neeleman et détenant 45% du capital, sur un plan de sauvetage public de 1,2 milliard d'euros, précise Expresso. La compagnie portugaise, partiellement privatisée en 2015, a publié mardi une perte nette de 395 millions d'euros au premier trimestre avec la quasi-paralysie du transport aérien provoquée par la pandémie liée au nouveau coronavirus. (Victoria Waldersee, Catarina Demony version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.