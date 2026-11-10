Le Portugal cherche à attirer davantage d'investissements américains dans les secteurs des technologies, de l'énergie et de l'aérospatiale

Le Portugal a exhorté mardi les entreprises américaines à intensifier leurs investissements et à faire du pays une plaque tournante de la production et des exportations pour l'Europe, les investissements américains ayant plus que doublé depuis 2019, faisant des États-Unis le troisième investisseur étranger du pays.

Le ministre de l’Économie, Manuel Castro Almeida, a déclaré lors d’un forum d’affaires luso-américain que le Portugal était “bien placé pour accueillir de nouveaux projets industriels et technologiques”.

“Nous souhaitons voir davantage d’entreprises américaines choisir le Portugal comme base solide à partir de laquelle investir, produire et exporter vers l’Europe”, a-t-il déclaré.

M. Castro Almeida a mis en avant quatre domaines stratégiques pour une coopération plus étroite: la technologie et les plateformes numériques, l’énergie et les infrastructures, l’industrie pharmaceutique et la santé, ainsi que la défense et l’aérospatiale.

“Le contexte international actuel nous a rappelé l’importance de la sécurité, de la résilience industrielle et de la coopération entre alliés”, a-t-il déclaré.

Selon la Banque du Portugal, la valeur totale des investissements américains au Portugal est passée de 6,7 milliards d’euros (7,5 milliards de dollars) début 2019 à 16,8 milliards d’euros fin 2025.

Les États-Unis sont désormais le troisième investisseur étranger au Portugal, devant le Royaume-Uni et la Chine, et derrière l’Espagne et la France.

Les investissements américains concernent notamment les semi-conducteurs, l’électronique automobile et les équipements énergétiques, et des entreprises technologiques américaines telles que Microsoft MSFT.O , IBM IBM.N et Google YGOG.NLB sont solidement implantées au Portugal.

Les engagements récents en faveur des centres de données et des infrastructures d’intelligence artificielle ont renforcé l’attractivité du pays, notamment grâce à l’investissement de 10 milliards de dollars prévu par Microsoft dans des infrastructures d’intelligence artificielle à Sines.

(1 dollar = 0,8908 euro)