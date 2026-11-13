Le portefeuille de projets chinois de centres de données dédiés à l'IA et équipés de technologies Nvidia, d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars

Une étude de Reuters a permis d’identifier plus de 3 milliards de dollars de projets informatiques chinois s’appuyant sur les processeurs soumis à des restrictions de Nvidia, alors même que le fabricant américain de puces a déclaré que les contrôles à l’exportation américains l’avaient de fait exclu du marché des centres de données d’IA dans la deuxième plus grande économie mondiale.

Cette analyse met en évidence des projets s'étendant des pôles technologiques côtiers prospères de la Chine jusqu'aux provinces occidentales reculées, et souligne à quel point la technologie de Nvidia reste profondément ancrée dans l'expansion de l'IA en Chine .

Ces conclusions interviennent au lendemain de la démission de Jensen Huang, cofondateur de Nvidia et fervent défenseur d’un assouplissement des restrictions à l’exportation, de son poste de directeur général , à la suite d’un scandale.

Le départ de M. Huang pourrait aggraver les vulnérabilités des entreprises chinoises exposées à d’éventuels retards et à des perturbations d’approvisionnement à mesure que les restrictions américaines se durcissent.

Vous trouverez ci-dessous les détails des projets identifiés par l’enquête de Reuters:

DES MILLIARDS EN JEU

Un projet de centre de calcul dédié à l’IA d’une valeur de 6,2 milliards de yuans (soit 873 millions de dollars), situé dans le comté de Xianyou, dans la province côtière du Fujian, recherche des partenaires commerciaux et prévoit l’utilisation de puces Nvidia H100 pour une installation destinée à soutenir le développement de l’IA à grande échelle.

Dans la province du Shaanxi, au nord-ouest du pays, le groupe d’ingénierie public Sinomach a indiqué qu’une de ses filiales avait remporté un contrat dans le cadre d’un projet de centre de calcul de 3 milliards de yuans prévoyant l’utilisation de processeurs Nvidia H100 et H200.

Dans la province du Jilin, au nord-est du pays, un prospectus gouvernemental publié en avril décrit un autre projet de 2,26 milliards de yuans combinant des processeurs Nvidia H100 et des puces développées en Chine. Le promoteur prévoit de financer environ 80 % de l’investissement par des prêts bancaires.

En Mongolie intérieure, un projet de 1,5 milliard de yuans prévoit l’installation de 625 serveurs Nvidia H200. Selon des informations publiées en juin par la presse spécialisée chinoise, la construction de deux bâtiments, dans le cadre de la première phase, a déjà commencé.

Ces projets mettent en évidence la dépendance des promoteurs vis-à-vis des processeurs américains, vulnérables aux restrictions commerciales. Un durcissement des mesures de restriction risque d’entraîner des retards de construction, une augmentation des coûts ou des modifications de conception imposées pour s’adapter aux alternatives nationales .

D’UN CENTRE COMMERCIAL À UN PÔLE D’IA

D’autres projets ont progressé davantage.

Dans le nord-ouest de la province du Gansu, une entreprise locale a remporté en juillet un marché de construction de 1,16 milliard de yuans pour un centre de calcul qui prévoit d’installer environ 3 072 processeurs Nvidia, selon les documents d’appel d’offres précisant qu’il s’agit de matériel H100 et H200.

Le contrat a été attribué à un consortium dirigé par une filiale de la société d’État Shaanxi Construction Engineering. Les documents ne précisent pas si les processeurs ont été livrés.

D'autres installations chinoises utilisent déjà du matériel Nvidia soumis à des restrictions.

Dans la province du Jiangsu, à l’est du pays, la municipalité de Wuxi a annoncé en mars 2025 qu’un cluster de calcul équipé de processeurs Nvidia H800 était entré en service.

Dans le Fujian, la société Damingcheng, cotée à la Bourse de Shanghai, a révélé en juin qu’une entreprise spécialisée dans le calcul avait construit un cluster H800. Elle avait signé un contrat de services informatiques d’une valeur initiale de 759 millions de yuans, bien que ce contrat ait pris fin prématurément.

Des achats de moindre envergure montrent que la demande s’étend aux instituts de recherche. L’université de Shenzhen a attribué un contrat portant sur trois processeurs H100 en septembre, tandis que l’université polytechnique du Nord-Ouest, inscrite sur la liste noire américaine, a acheté deux puces H200 le mois suivant, a rapporté Reuters dans un autre article.