Le pont de Crimée attaqué pour la troisième fois en une semaine par l'Ukraine

L'Ukraine a frappé le pont reliant la Russie à la Crimée par le détroit de Kertch pour la troisième fois cette semaine, a déclaré jeudi le ministère russe des Transports, précisant dans un communiqué que personne n'avait été blessé ou tué.

L'attaque, intervenue quelques heures avant un sommet tripartite à Shenzhen , en Chine, réunissant les présidents chinois, russe et américain, a entraîné la suspension du trafic ferroviaire sur le pont, long de 19 kilomètres, ont ajouté les autorités russes.

Le pont enjambant le détroit de Kertch - projet inauguré par le président russe Vladimir Poutine en 2018 - constitue l'unique liaison directe entre le réseau de transport russe et la péninsule ukrainienne de Crimée, conquise et annexée par Moscou en 2014.

Il a été visé à plusieurs reprises par l'Ukraine depuis le début de la guerre déclenchée par Moscou en février 2022, notamment au moyen d'un camion piégé en octobre de la même année, attaque qui avait fait quatre morts et réduit le trafic pendant plusieurs mois.

La précédente attaque, intervenue dans la nuit de lundi à mardi, avait fait deux morts.

(Bureau de Moscou et Jekaterīna Golubkova à Tokyo, version française Benoit Van Overstraeten)