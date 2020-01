LE POINT sur les perspectives de marché 2020 des gérants et analystes

PARIS, 10 janvier (Reuters) - Récapitulatif des vues de marchés des sociétés de gestion et banques d'investissement pour 2020: * Le dollar devrait s'ajuster à la baisse-Lombard Odier * Pas de catastrophe en vue mais beaucoup d'incertitudes-Amundi * Attention aux risques inconsidérés sur le crédit-Amundi * Les banques centrales font barrage contre la récession-Syz AM * Timide reprise en vue pour les émergents, selon Lombard Odier * La croissance mondiale devrait s'accélérer-Aviva Investors * Après une année mémorable, les marchés face à un avenir incertain * Les marchés tournent le dos à une grande année-Unigestion * Les obligations convertibles dans l'air du temps-UBP * Les banques centrales soutiendront les actifs risqués-BFT IM * Pas de rebond de la croissance en vue, selon Ostrum AM * Une crise financière dans les cinq ans à venir-enquête * Vers une fin de cycle aux USA au S2 2021-Groupama AM * Le modèle chinois s'impose pour éviter la récession-Pictet * Neuflize OBC plus prudente que d'autres sur les actions * Le pic d'incertitude économique est passé, selon BNP Paribas * ENTRETIEN-Attention aux risques cachés en 2020, prévient Saxo Bank * Les marchés financiers dansent sur un volcan-YCAP AM * Les tensions USA-Chine irréversibles, selon Candriam * Scénario "Boucles d'or" fragile en vue, selon BNPP AM * Le risque politique se déplace vers les Etats-Unis-Lyxor * L'économie américaine n'est pas en fin de cycle, selon Invesco * JPMorgan croit plus à la consommation qu'au soutien budgétaire * Les actions devraient résister, selon Credit Suisse * ENQUÊTE-Records en vue pour les actions européennes en 2020 * Priorité aux actions en période de transition, préconise l'UBP * Année "risk on/risk off" en vue, selon Allianz GI * Les marchés s'habituent à la guerre commerciale, selon Saxo Bank * 2020, année à choix multiples, selon UBS * Lombard Odier table sur une reprise lente et de la volatilité * ENTRETIEN-Pas de récession en vue sans choc externe, selon l'UBP * Le risque de récession aux USA en hausse, selon Robeco (Service Marchés)