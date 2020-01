Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le point sur les changements de recommandations à Paris : Renault, Sodexo, Elior... Reuters • 23/01/2020 à 10:30









PARIS, 23 janvier (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * RENAULT - Citigroup abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et son objectif de cours à 30 euros contre 52 euros. Barclays abaisse son objectif de cours à 45 euros contre 59 euros. * SODEXO - HSBC entame le suivi du titre à l'achat avec un objectif de cours de 113 euros. * ELIOR - HSBC entame le suivi du titre à l'achat avec un objectif de cours de 15,6 euros. * MICHELIN - Citigroup relève son objectif de cours à 111 euros contre 99 euros.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +1.54% MICHELIN N Euronext Paris -2.10% RENAULT Euronext Paris -5.06% SODEXO Euronext Paris -0.87%