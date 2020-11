Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le point sur les changements de recommandations à Paris : Pernod Ricard, Legrand, EDF... Reuters • 27/11/2020 à 07:31









(Crédit photo : Legrand) 27 novembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * PERNOD RICARD PERP.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 180 euros contre 135 euros. * LEGRAND LEGD.PA - Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 81 euros. * EDF EDF.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 14,9 euros contre 12,3 euros. * REMY COINTREAU RCOP.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 130 euros contre 115. JP Morgan relève son objectif de cours à 125 euros contre 116,5 euros. Jefferies relève son objectif de cours à 120 euros contre 115 euros. Barclays relève son objectif de cours à 163 euros contre 161 euros.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +6.62% LEGRAND Euronext Paris +0.37% REMY COINTREAU Euronext Paris +0.88% PERNOD RICARD Euronext Paris +1.60%

