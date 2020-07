Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le point sur les changements de recommandations à Paris : L'Oréal, Danone, Dassault Systèmes ... Reuters • 24/07/2020 à 09:43









(Crédits photo : Flickr - L. Grassin ) (Actualisé avec Icade, Seb, Dassault Aviation, Interparfums, ID Logistics, EasyVista, Focus Home Interactive, LISI, Oncodesign et GL Events) 24 juillet (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * L'ORÉAL SA OREP.PA - RBC relève son objectif de cours à 202 euros contre 175 euros. * DANONE DANO.PA - RBC relève son objectif de cours à 70 euros contre 56 euros. * DASSAULT SYSTÈMES SE DAST.PA - Credit Suisse relève son objectif de cours à 165 euros contre 150 euros ; Citigroup remonte le sien à 155 euros contre 135 euros. * STMICROELECTRONICS NV STM.BN STM.PA STM.MI - Canaccord Genuity relève son objectif de cours à 36 dollars contre 32 dollars ; Deutsche Bank remonte le sien à 33 euros contre 26 euros. * PERNOD RICARD SA PERP.PA - RBC relève son objectif de cours à 145 euros contre 122 euros. * JCDECAUX SA JCDX.PA - Citigroup abaisse l'objectif de cours à 16,2 euros contre 20,5 euros. * ICADE ICAD.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et abaisse son objectif de cours à 77 euros contre 81 euros. * DASSAULT AVIATION SA AVMD.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 1.360 euros contre 1.400 euros. * INTERPARFUMS SA IPAR.PA - Bryan Garnier abaisse sa recommandation à vendre contre neutre et revoit son objectif de cours à 35 euros contre 33 euros. Midcap Partners dégrade sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 42,8 euros contre 45,8 euros. * SEB SEBF.PA - Bryan Garnier relève son objectif de cours ("fair value") à 160 euros contre 147 euros. * ID LOGISTICS SAS IDLA.PA - Midcap Partners relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et remonte son objectif de cours à 210 euros contre 154 euros. * EASYVISTA SA ALEZV.PA - Midcap Partners dégrade sa recommandation à "neutre" contre "acheter" ; objectif de cours à 70 euros. * FOCUS HOME INTERACTIVE SA ALFOC.PA - ?Portzamparc relève son objectif de cours à 41,5 euros contre 37,5 euros ; Midcap Partners remonte le sien à 59 euros contre 50 euros. * LISI SA GFII.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 20 euros contre 18 euros. * ONCODESIGN SA ALONC.PA - ?Portzamparc abaisse son objectif de cours à 16,4 euros contre 17,2 euros. * GL EVENTS SA GLTN.PA - ?Portzamparc abaisse son objectif de cours à 12,5 euros contre 15,5 euros. (Rédaction de Gdansk)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.