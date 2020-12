Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le point sur les changements de recommandations à Paris : Kering, Hermès, LVMH ... Reuters • 07/12/2020 à 14:45









(Crédits photo : Unsplash - Julien Tondu ) 7 décembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * KERING PRTP.PA - UBS dégrade sa recommandation à "neutre" contre "acheter", abaisse son objectif de cours à 624 euros contre 660 euros. * HERMES HRMS.PA - UBS relève son objectif de cours à 924 euros contre 880 euros. * LVMH LVMH.PA - UBS relève son objectif de cours à 551 euros contre 477 euros. * ARKEMA AKE.PA - Morgan Stanley dégrade sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer", abaisse son objectif de cours à 96 euros contre 100 euros ; Barclays relève le sien à 94 euros contre 91 euros. * BUREAU VERITAS BVI.PA - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". * BOLLORE BOLL.PA - HSBC relève son objectif de cours à 4,5 euros contre 3,8 euros. * EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA - Barclays ajuste son objectif de cours à 80 euros contre 800 euros pour refléter la division par dix de la valeur nominale des actions. * ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 150 euros contre 132 euros. * EUTELSAT ETL.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 14 euros contre 16 euros. (Rédaction de Gdansk)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.