LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 07:14

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* GETLINK GETP.PA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver".

* NEXANS NEXS.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GETLINK
15,310 EUR Euronext Paris -2,67%
NEXANS
132,800 EUR Euronext Paris +1,45%
