18 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris: * ALSTOM ALSO.PA - JPMorgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" avec un objectif de cours de 47 euros, jugeant que le projet de rachat des activités ferroviaires de Bombardier BBDb.TO va créer des incertitudes liées aux décisions antitrust et que la future augmentation de capital pourrait constituer une opportunité d'acheter le titre avec une décote. * CARREFOUR CARR.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porte son objectif de cours à 20 euros contre 15,90 euros en expliquant s'attendre à une amélioration de la rentabilité en France et à une accélération de la croissance au Brésil. * BIOMERIEUX BIOX.PA - Société générale relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et porte son objectif de cours à 106 euros contre 82 euros. * AIRBUS AIR.PA - Credit Suisse, à "surperformance" sur la valeur, a relevé son objectif de cours à 170 euros contre 146 euros. * EDF EDF.PA - Morgan Stanley, à "surpondérer" sur la valeur, a relevé son objectif de cours à 16 euros contre 13 euros, disant tabler sur une expansion des multiples après les résultats annuels. * REXEL RXL.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * VICAT VCTP.PA - Société générale abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et ramène son objectif de cours à 42 euros contre 51 euros. * ICADE ICAD.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

