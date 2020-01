Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le point sur les changements de recommandations à Paris : Alstom, Soitec, ADP... Reuters • 22/01/2020 à 10:10









PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALSTOM a eu des discussions préliminaires avec le canadien Bombardier au cours des derniers mois en vue d'un possible rapprochement de leurs activités ferroviaires, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, qui cite des personnes au fait du dossier. * ELIOR a annoncé mercredi un CA en baisse de 0,7% à 1,308 milliard d'euros au T1 de son exercice décalé et a confirmé ses perspectives 2019-2020. * SOITEC a annoncé mardi une croissance organique de son chiffre d'affaires de 11% à 135 millions d'euros au troisième trimestre de l'exercice décalé 2019-2020 et a confirmé ses objectifs annuels. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé mardi l'acquisition de la société ITL, spécialiste des financements d'achats d'équipement sur les marchés de la santé, de l'environnement et de l'industrie. * BANCO DE SABADELL - La banque espagnole a annoncé mardi un accord en vue de la session à AMUNDI Asset Management de sa branche de gestion d'actifs pour 430 millions d'euros. * SANOFI - Liberum abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève l'objectif de cours à 99 euros contre 90 euros. * ADP - Deutsche Bank entame son suivi avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours à 205 euros.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.72% COFACE Euronext Paris -0.52% SANOFI Euronext Paris -2.73%