LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Groupe ADP, Air France-KLM et Biomérieux)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.
* LEGRAND LEGD.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".
* ELIS ELIS.PA - RBC entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance du secteur" et fixe son objectif de cours à 27,5 euros.
* GROUPE ADP ADP.PA - Barclays relève son objectif de cours à 138 euros contre 124 euros.
* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Barclays relève son objectif de cours à 11 euros contre 9,9 euros.
* BIOMÉRIEUX BIOX.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 100 euros contre 110 euros.
(Rédaction de Gdansk)
